Росатом проводит в Ереване фестиваль науки Look Around

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Фестиваль науки Look Around, организованный российской госкорпорацией "Росатом", проходит в субботу в созданном в центре Еревана Atom City. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

"В этом году фестиваль науки приурочен к 55-летию атомной отрасли Армении. Сквер Национального политехнического университета Армении (НПУА) на один день превратился в город будущего - Atom City. Здесь гости могут посетить импровизированные тематические улочки, принять участие в мастер-классах и викторинах, посмотреть научное шоу и совершить увлекательное путешествие в мир космоса и современных технологий, а для самых маленьких посетителей наука предстанет настоящей страной чудес", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора по науке и внешним связям Института энергетики и электротехники НПУА Арам Геворгян. Программа фестиваля очень насыщенная. Часть мероприятий посвящена достижениям в области атомных технологий, которые играют важную роль в современном мире. В мастер-классах по ядерной медицине участники узнают, например, что происходит с нашим мозгом, когда мы влюблены.

"На мастер-классах по чистой энергии участники увидят, какие именно процессы происходят с электричеством до того, как оно появится у нас в розетках, какие виды производства энергии бывают и какие не наносят вред природе. Можно будет собрать своего первого робота, сделать браслет со своим именем, зашифрованным бинарным кодом, и даже создать бумагу, которая не горит. Также можно поиграть в спортивно-интеллектуальную игру "Молекулярный кольцеброс", поучаствовать в росписи большой раскраски в Atom City и даже отправить письмо себе в будущее", - добавил Геворгян.

"Основная идея фестиваля - показать в доступной и интересной форме возможности науки и атомных технологий. Благодаря современным технологиям, сегодня в Армении развиваются атомная энергетика, ядерная медицина, космические исследования, IT и многие другие направления, - отметил руководитель проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС Юрий Свириденко. - Образовательные проекты Росатома также направлены на выявление талантливых молодых ребят, которые в будущем внесут вклад в дело технического прогресса и создания новых инновационных технологий".

В мероприятии уже приняли участие представители посольства России в Армении, министерства территориального управления и инфраструктур, министерства образования, науки, культуры и спорта страны, Армянской АЭС, Российского центра науки и культуры в Ереване, ученые, исследователи, преподаватели профильных армянских вузов и школ, образовательные организации Армении, а также школьники, студенты и их родители.

Впервые фестиваль науки Look Around прошел в Ереване в 2019 году и собрал на площадке более трех тысяч человек. Его посетили не только жители столицы, но и соседних областей.