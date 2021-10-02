В Дагестане в 2021 году трудоустроят более 9 тыс. человек с помощью мер господдержки

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют в 2021 году трудоустроить 9,1 тыс. человек с использованием мер стимулирования найма безработных, утвержденных правительством РФ в марте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Постановлением правительства РФ от 13 марта 2021 года утверждены правила предоставления субсидий из бюджета Фонда социального страхования РФ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан. В рамках указанного мероприятия планируется трудоустройство в 2021 году около 9,1 тыс. безработных граждан", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС о ситуации на рынке труда республики.

По данным Минэкономразвития Дагестана, ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, привели к осложнению ситуации на рынке труда, при этом в этом году наметилась тенденция к снижению показателей безработицы. Так, по состоянию на конец третьего квартала 2021 года численность зарегистрированных безработных в регионе составила 59 тыс. человек против 106,4 тыс. чел. на 1 января 2021 года). "Уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6% против 7,7% в начале года", - отмечается в ответе министерства.

Как уточнили в региональном Минэкономразвития, всего в 2021 году запланировано создание 22,6 тыс. рабочих мест, в том числе более 9,5 тыс. постоянных, 4 тыс. сезонных и более 9 тыс. временных рабочих мест. В основном рабочие места планируется создать в сельском хозяйстве, в строительстве и в образовании.