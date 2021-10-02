На ВДНХ продлили сезон проката велосипедов и самокатов до конца октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сезон проката велосипедов и самокатов продлили до конца октября на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ВДНХ.

"Сезон работы велопроката на ВДНХ продлен по многочисленным просьбам посетителей. Обычно сезон завершается уже к концу сентября, но в этом году воспользоваться сервисами проката можно будет до конца октября", - говорится в сообщении.

На ВДНХ открыты два пункта аренды спортивного инвентаря, которые располагаются на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги. Здесь до 21 октября можно взять напрокат велосипеды, обычные самокаты, четырех- и двухместные веломобили. Сейчас к услугам гостей 350 велосипедов, 100 веломобилей, 50 обычных самокатов. В пресс-службе добавили, что два дополнительных пункта проката возле павильонов №8 "Юные натуралисты" и № 44 "Кролиководство" закрыты.

"Кроме этого, на территории выставки еще работают 39 круглосуточных станций-парковок, где можно взять современные электросамокаты. Всего их 585. Сервисом можно будет пользоваться весь октябрь", - говорится в сообщении.

В течение октября также можно арендовать экотакси. Этот вид электротранспорта становится все более популярным у гостей ВДНХ. В распоряжении гостей шесть автокаров. Найти их можно на Северной и Южной петлях кольцевой дороги, возле арки главного входа, а также на Хованском и Совхозном въездах и за павильоном "Космос".