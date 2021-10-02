Все прибывающие в Сингапур на работу иностранцы должны быть вакцинированы от коронавируса

СИНГАПУР, 2 октября. /ТАСС/. Власти Сингапура потребовали от иностранцев, прибывающих на работу в страну, быть полностью вакцинированными против коронавируса препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун.

"Начиная с 7 октября все иностранцы, прибывающие в республику на работу, члены их семей, а также иностранные студенты должны быть иммунизированы против коронавируса", - отметил чиновник. "Данный шаг направлен на уменьшение риска распространения вируса непосредственно в обществе", - подчеркнул глава ведомства. По его словам, "лица в возрасте от 12 до 18 лет могут въехать в Сингапур без прививки, однако через два месяца обязаны вакцинироваться". Дети до 12 лет пока освобождаются от вакцинации.

Как уточнил на вопрос корреспондента ТАСС директор департамента медицинских услуг Минздрава Кэннет Мак, "вакцины должны быть признаны ВОЗ или же одобрены властями Сингапура". В частности, речь идет о препаратах американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech и американской Moderna.

Кроме того, "начиная с 7 октября власти сокращают срок обязательной изоляции после прибытия в страну с 14 до 10 суток, что связано с более коротким инкубационным периодом штамма "дельта", указал Он Е Кун. "На фоне улучшения эпидемической ситуации, - сказал министр, - смягчается режим карантина для прибывающих из ряда государств, в том числе Великобритании, Дании, Италии, США, Турции, Чехии, Швеции, Японии и ряда других".

В настоящее время въезд в республику без обязательного карантина разрешен только жителям материкового Китая, а также Гонконга, Макао и Тайваня. Кроме того, власти с 8 сентября впервые разрешили въезд в страну туристам из Брунея и Германии при наличии у них двух доз вакцины, одобренной ВОЗ.