Руководство Twitter обжаловало во Франции решение суда по данным о борьбе с экстремизмом

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Администрация компании Twitter подала апелляцию на решение суда во Франции, ранее обязавшего ее передать общественным ассоциациям документацию о том, какие средства используются ею для борьбы с ненавистью в интернете. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщили в субботу адвокаты компании.

Суд Парижа 6 июля дал указание соцсети в двухмесячный срок передать шести французским ассоциациям по борьбе с дискриминацией сведения относительно "материальных средств и персонала", которые задействованы с целью мониторинга контента, призывающего к ненависти. Эти ассоциации подали по срочной процедуре иск в отношении Twitter, поставив в вину руководству компании тот факт, что оно "давно и на постоянной основе" уклоняется от своих обязанностей по модерированию контента, провоцирующего ненависть.

Теперь, как сообщили адвокаты компании, апелляционный суд рассмотрит их ходатайство на заседании 9 декабря. Как пояснило AFP, эта апелляция не приостанавливает принятое ранее решение, его положения должны быть выполнены компанией. Двухмесячный срок, установленный судом, отсчитывается с момента принятия решения, то есть он уже истек. Суд может расценить это как нарушение его предписаний и аннулировать поданную апелляцию.

У руководства Twitter есть, однако, возможность инициировать отдельную апелляционную процедуру по приостановке действия принятого в июле судебного решения.