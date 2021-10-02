Ростуризм поможет обустроить туристические маршруты в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Ростуризм поможет обустроить турмаршруты в Кабардино-Балкарии, а также окажет поддержку инвесторам в строительстве в регионе новых современных гостиниц. Об этом в субботу сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая находится с рабочей поездкой в КБР.

"Кабардино-Балкария - шикарный регион с совершенно невероятной природой, с богатой культурой, историей. И мы, со своей стороны, Ростуризм, у нас есть большие возможности, очень много мероприятий, благодаря которым мы будем поддерживать регион и помогать делать его еще более удобным, комфортным не только для жизни, но и для отдыха и путешествий. Мы будем помогать инвесторам строить здесь новые современные гостиницы, отели, чтобы здесь создавались рабочие места, мы поможем еще лучше обустроить центр Нальчика. Мы посодействуем и в обустройстве туристических маршрутов, чтобы они были интересными, доступными и безопасными", - сказала она.

Догузова также добавила, что Ростуризм поддержит горные деревни и села, куда смогут отправиться туристы, чтобы погрузиться в национальный колорит, познакомиться с культурой народов КБР. "Мы уже с [главой КБР] Казбеком Коковым встречались, обсуждали перспективы развития туризма, чтобы у вас были возможности для комфортного доступного отдыха, чтобы гости к вам приезжали счастливые, довольные и открывали для себя прекрасный Кавказ, замечательную Кабардино-Балкарию, которую я очень люблю", - сказала она.

По данным местных властей, в первом полугодии 2021 года республика приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года. Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".