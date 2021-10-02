Иммунолог США заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма перед почти всеми вариантами инфекции. С такими словами ученый выступил в видеообращении на 26-м Национальном конгрессе сообщества общей научной медицины (Fadoi), проходящем во Флоренции, передает в субботу агентство ANSA .

"Через 15 дней после введения третьей дозы [препарата от американской компании] Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южнофриканской вариации и в 44 раза против бразильского варианта", - приводит агентство его слова. Схожие данные имеются по вакцине от американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech. "При введении бустерной дозы значительно повышается титр антител как у пожилых, так и у молодых", - добавил специалист.

Он также констатировал, что при большей заразности дельта-штамма и более высокой вирусной нагрузке (более чем в тыс. раз по сравнению с другими вариантами) эффективность вакцины снижается. "Это выражается в уменьшении с 91% до 81% защиты от тяжелых форм вызываемого коронавирусом заболевания для Moderna, с 85% до 75% - для Pfizer", - поделился наблюдениями главный медицинский советник Белого дома Фаучи, который получил награду Fadoi за исследования.

Пока в Италии третью дозу вводят только пациентам с серьезными патологиями, а также самым пожилым людям и постояльцам домов престарелых. Итальянские медики, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, также требуют от медицинских властей одобрить введение третьей дозы для работников сектора, вакцинированных в начале года.

В Италии число полностью иммунизированных приближается к 80% населения в возрасте старше 12 лет.