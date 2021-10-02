Мурашко заявил, что все барьеры на пути регистрации "Спутника V" в ВОЗ устранены

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены. Об этом заявил в субботу на брифинге в Женеве, отвечая на вопрос ТАСС, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Подводя итоги своей встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, на которой речь шла, в частности, о процедуре рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в список препаратов, рекомендованных этой международной структурой для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса, Мурашко сказал: "Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины "Спутник V" услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы".

"Заявителю - компании, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, - необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг - это все-таки административная процедура, - и это будет рассматриваться", - пояснил министр. "На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", - резюмировал он.