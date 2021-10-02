На Ямале в этом учебном году открылись 10 "Точек роста"

ТАСС, 2 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в этом учебном году открыли на базе школ региона 10 центров образования "Точка роста". При этом в 2021 году в центрах появилось новое оборудование для изучения физики, химии и биологии, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования ЯНАО.

"Всего сейчас на Ямале 55 "Точек роста", в этом учебном году еще 10 таких центров открылись в школах Надымского и Пуровского районов. В 2021 году у "Точек роста" новый формат. Если раньше это были центры цифрового и гуманитарного профиля для занятий по информатике, технологии и ОБЖ, то теперь с помощью современного оборудования школьники смогут изучать физику, химию и биологию", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в среднем на оборудование одной "Точки роста" тратится более 1,5 млн рублей.

Так, в новом образовательном пространстве в городе Тарко-Сале для уроков биологии появилась цифровая лаборатория с набором датчиков для исследовательской деятельности детей, а для занятий по физике - робототехнические наборы.

У округа уже есть план по открытию "Точек роста" на следующий год, так как такие центры пользуются большой популярностью у ямальских школьников, добавили в пресс-службе.

Первые "Точки роста" начали открываться на Ямале в 2019 году в школах сельской местности и малых городах.