Россия и США обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов вакцинации

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Как сообщил журналистам на брифинге, подводя итоги встречи, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, американские представители "услышали аргументы России".

"Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 - это разные процессы", - отметил министр.

"Думаю, что коллеги очень грамотные, информированные, и они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", - констатировал Мурашко.

Министр уточнил, что речь идет "о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности профилактических мер".

В конце сентября газета The Washington Post сообщила, что власти США могут с ноября не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Как отмечало издание, согласно данным требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

С ноября американские власти будут требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о полной вакцинации от COVID-19, сообщил 20 сентября координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс. По его словам, подтверждающий вакцинацию документ необходимо будет предъявлять при посадке в направляющийся в США самолет. Кроме того, от желающих въехать в США граждан других стран будут требовать наличие отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.