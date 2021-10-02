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Пандемия COVID-19
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Россия и США обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что американские представители "услышали аргументы России"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Как сообщил журналистам на брифинге, подводя итоги встречи, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, американские представители "услышали аргументы России".

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"Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 - это разные процессы", - отметил министр.

"Думаю, что коллеги очень грамотные, информированные, и они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", - констатировал Мурашко.

Министр уточнил, что речь идет "о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности профилактических мер".

В конце сентября газета The Washington Post сообщила, что власти США могут с ноября не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Как отмечало издание, согласно данным требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

С ноября американские власти будут требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о полной вакцинации от COVID-19, сообщил 20 сентября координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс. По его словам, подтверждающий вакцинацию документ необходимо будет предъявлять при посадке в направляющийся в США самолет. Кроме того, от желающих въехать в США граждан других стран будут требовать наличие отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичСШАРоссияПандемия COVID-19
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