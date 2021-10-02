Глава Ростуризма отметила рост турпотока в КБР

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила рост туристического потока в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства КБР по итогам двусторонней встречи руководителя республики Казбека Кокова и Догузовой.

"Кабардино-Балкария является яркой туристической дестинацией на карте нашей огромной прекрасной страны. Здесь есть достопримечательности мирового масштаба, это, прежде всего, Эльбрус - самая высокая гора Европы, фантастические по красоте Голубые озера и объекты культурного наследия. Туристический поток растет, нам очень важно работать над развитием туристической инфраструктуры, обустройством маршрутов, центров курортных городов, делать их более привлекательными и комфортными для туристов", -привела пресс-служба слова Догузовой.

Глава Ростуризма отметила, что развитие туристической отрасли позволит создавать новые рабочие места. "Сегодня доступ к качественному отдыху, оздоровлению и досугу - это базовая ценность современного человека. Развивая туристическую отрасль, мы, в первую очередь, думаем о жителях самой республики, которые, с одной стороны, получают рабочие места, с другой - имеют возможность открывать свою республику для себя", - добавила она.

По словам главы региона Казбека Кокова, основным видом туризма в Кабардино-Балкарии является активный отдых. "Для Кабардино-Балкарии и страны в целом развитие туристической сферы это не только вопросы экономики, но и проникновение культур, укрепление государства", - отметил Коков.

По данным местных властей, в первом полугодии 2021 года республика приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года. Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".