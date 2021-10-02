Садовничий сообщил, что девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову не планируют отчислять

Ранее издание Lenta.ru со ссылкой на отца девочки сообщило, что преподаватели на факультете психологии МГУ, куда поступила Теплякова, отказались искать индивидуальный подход к ней и якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость занятий.

"Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает", - заявил Садовничий. При этом ректор отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли планы по ее отчислению.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании 9 классов девочка получила в семь лет. Алиса интересуется программами, связанными с психологией, экологией и биоинформатикой.