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Садовничий сообщил, что девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову не планируют отчислять

Издание Lenta.ru ранее сообщило, что преподаватели на факультете психологии отказались искать индивидуальный подход к ней и якобы угрожали отчислением за непосещаемость занятий
Ректор МГУ Виктор Садовничий Егор Алеев/ТАСС
Описание
Ректор МГУ Виктор Садовничий
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Девятилетнюю студентку Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алису Теплякову не планируется отчислять, заявил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

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Ранее издание Lenta.ru со ссылкой на отца девочки сообщило, что преподаватели на факультете психологии МГУ, куда поступила Теплякова, отказались искать индивидуальный подход к ней и якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость занятий.

"Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает", - заявил Садовничий. При этом ректор отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли планы по ее отчислению.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании 9 классов девочка получила в семь лет. Алиса интересуется программами, связанными с психологией, экологией и биоинформатикой.

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