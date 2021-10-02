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На Кубани 48 учителей получили премии в размере 200 тыс. рублей

Эксперты оценивали достижения учителей по организации образовательного процесса и результаты внеурочной деятельности воспитанников

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Премии в размере 200 тыс. рублей получили в субботу 48 педагогов Краснодарского края, признанных в этом году лучшими, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В Краснодаре награждены 48 педагогов, имеющих значительные достижения в профессиональной деятельности, они получили премии в размере 200 тыс. рублей. С лауреатами федеральной премии встретилась министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева", - говорится в сообщении.

Конкурсный отбор проходил в несколько этапов. По словам Воробьевой, эксперты оценивали достижения учителей по организации образовательного процесса и результаты внеурочной деятельности воспитанников. Учитывалось использование конкурсантами современных образовательных технологий, наличие собственной методической системы и побед в профессиональных состязаниях.

Среди победителей конкурса 2021 года два учителя четырежды становились лауреатами федеральной премии, еще два педагога - трижды. В Краснодарском крае с 2006 года в профессиональном конкурсе приняли участие более 6 тыс. педагогов, из них 2 171 получил премии, добавили в пресс-службе.

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