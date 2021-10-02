Петербургские школьники высадили желуди от посаженного при Петре I дуба в Летнем саду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Праздник в честь Дня рождения дуба, который отмечается в Русском музее с 2014 года, состоялся в субботу в Летнем саду в Петербурге. Ученики школ высадили в горшочках желуди с растущего на территории сада дуба из дубовой рощи, посаженной по приказу Петра I, в будущем саженцы отправят в города России, связанные с именем императора, сообщила журналистам главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева.

История дубовой рощи в Летнем саду началась в 1708 году, в посадке деревьев лично принимал участие Петр Великий.

"Сегодня дети, которые приехали на праздник, [посадили] желуди в маленькие горшочки, и мы будем рады посадить их за огородом Петра Великого - за "Красным садом". Потом они будут подрастать, и когда в возрасте 3-5 лет они станут большими саженцами, способными к пересадке, мы их будем отправлять в различные учреждения, города, связанные либо с именем Петра Великого, либо с его сподвижниками, либо с другими государственными деятелями", - сказала она.

В данный момент более 260 саженцев, выращенных из желудей "петровского" дуба, посажены в 100 знаковых местах страны. В 2014 году дубу-патриарху было присвоено звание "Дерево - памятник живой природы". Тогда было определено, что возраст дерева - более 350 лет. С того времени ежегодно осенью в Летнем саду отмечается День рождения дуба. Тогда же появилась традиция собирать желуди и проращивать их на территории Летнего сада.

Посадке желудей в субботу предшествовал праздник сбора урожая. Он состоялся в боскете "Красный сад" - эта часть Летнего сада в петровские времена была огородом. Здесь выращивались травы, овощи, фруктовые деревья, ягодные кустарники. Огород воссоздан по историческим размерам, на нем выращиваются редкие растения, которые были привезены Петром из Голландии и других стран.

Летний сад - первый регулярный парк Санкт-Петербурга - был заложен по повелению Петра I в 1704 году, и он лично принимал участие в проектировании и обустройстве. Летний сад всегда был излюбленным местом прогулок горожан, он известен во всем мире благодаря уникальной коллекции мраморных скульптур, установленных на его аллеях.