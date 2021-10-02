Всероссийские соревнования сокольников стартовали в старинной усадьбе под Липецком

ТАСС, 2 октября. Всероссийские соревнования ловчих птиц, на которые съехались сокольники от Урала до Калининграда, а также специалисты в области биорепеллентациии, стартовали в усадьбе XIX века "Скорняково-Архангельское" в Липецкой области в рамках "Дней русской дворянской охоты". Об этом ТАСС сообщил заместитель президента НКО "Союз сокольников России "Русский сокол" по науке и развитию Владимир Ламонов.

"Соколиная охота в России была особенно развита в царские времена и представляла собой неотъемлемую часть политической и культурной жизни общества, после революции 1917 года она практически перестала существовать как таковая. Сегодня в России это направление вновь начало свое развитие, но акцент смещен уже в сторону спорта. Наши соревнования, на которые съезжаются ведущие сокольники России, в первую очередь направлены на восстановление и сохранение традиций соколиной охоты, обмен знаний", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в соревнованиях участвуют только опытные сокольники из Москвы, Саратова, Воронежа, Липецка, Мичуринска, Екатеринбурга и других городов страны, и их подопечные - ястребы-тетервятники, сапсаны и соколы. Реконструкция соколиной охоты состоит из нескольких соревновательных этапов: гонки ловчих птиц на дистанцию 400 метров, а также работы соколов на вабиле. "Вабило - это специальная искусственная приманка, которой сокольник вращает, как лассо, при этом птица ее атакует. Задача сокольника - обеспечить как можно больше атак птицы", - объясняет Ламонов.

В ходе слета специалисты обсудят также вопросы биорепеллентации, которая является эффективным и экологичным методом борьбы со стаями ворон, грачей, чаек, воробьев, традиционно концентрирующихся вокруг мусорных полигонов, на объектах АПК и аэропортах. Для их отпугивания сегодня используются специально обученные хищные птицы - биорепелленты. "К нам приехали специалисты в сфере биорепелентации из 15 регионов России. Мы также ожидали представителей посольства из Объединенных Арабских Эмиратов, где соколиная охота является национальным видом спорта, однако пандемия внесла свои коррективы", - рассказал Ламонов.

Как сообщили ТАСС в администрации усадьбы "Скорняков-Архангельское", помимо соревнований сокольников, гости фестиваля смогут проверить свою меткость на стрельбище и послушать охотничьи байки у костра, поучаствовать в экскурсиях по старинной усадьбе, покататься на воздушном шаре, а также увидят выступления джигитовщиков, которые покажут владение оружием, ведение боя, трюки верхом на лошадях и многое другое.