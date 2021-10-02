В СПЧ призвали власти Белоруссии освободить задержанного журналиста Можейко

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает власти Белоруссии освободить задержанного в ночь с 1 на 2 октября журналиста издания "Комсомольская правда в "Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое опубликовала пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале в субботу.

"Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста [Геннадия Можейко]. После блокирования сайта "Комсомольской правды в Белоруссии" данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории Союзного государства", - говорится в заявлении.

"Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования", - подчеркивается в сообщении.