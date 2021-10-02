Время работы кафе и ресторанов в Мордовии сократят с 4 октября на два часа

ТАСС, 2 октября. Время работы кафе и ресторанов в Мордовии будет сокращено с 4 октября на два часа, до 23:00, из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы республики по итогам заседания регионального оперативного штаба.

С мая 2021 года в регионе предприятиям общественного питания было разрешено работать до 01:00.

"Работа кафе и ресторанов будет ограничена до 23:00. Запрещены мероприятия в общепите с большим количеством присутствующих, рекомендовано отказаться от массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, взрослые должны будут контролировать нахождение детей до 15 лет в торговых центрах. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работников в возрасте 65 лет и старше, а также беременных женщин.

По словам главы Мордовии Артема Здунова, в регионе также будет усилен контроль за соблюдением действующих антиковидных ограничений, будут возобновлены рейды по проверке масочно-перчаточного режима в магазинах, объектах общепита и транспорта, а также в офисах и на производстве.

Ковидные койки

Число ковидных коек в больницах Мордовии увеличено за неделю на 38%, до 2,5 тыс.

"Мы вынуждены открыть дополнительно 697 коек - это четыре стационара: Зубова Поляна, Ромоданово, офтальмологическая больница и поликлиника № 2 с филиалом в Лямбире. На сегодня действует 2 500 коек для лечения коронавирусных больных в 16 лечебных учреждениях", - цитирует пресс-служба и. о. зампредседателя правительства Мордовии Галину Лотванову.

По ее словам, за неделю число заражений коронавирусной инфекцией среди жителей региона 65 лет и старше увеличилось почти на треть. Ежедневно в ковидные госпитали региона поступают около 200 новых пациентов, сейчас в них проходят лечение 2 146 человек.

Лотванова отметила, что на базе поликлиники клинической больницы № 5 открыт круглосуточный КТ-центр. С субботы санитарная авиация возобновила работу по экстренной доставке тяжелобольных пациентов.