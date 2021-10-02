Ростуризм проработает создание единого брендового турмаршрута по Северному Кавказу

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Ростуризм поможет республикам Северного Кавказа в создании в 2022 году единого брендового туристического маршрута по федеральному округу, который будет знакомить гостей с уникальными рекреационными особенностями регионов и культурой народов. Об этом сообщила находящаяся с рабочей поездкой в КБР руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи представителей туризма и индустрии гостеприимства Кабардино-Балкарской Республики.

"В планах на следующий год - проработка национального брендового маршрута по Кавказу. Он совершенно однозначно должен быть. Чтоб за одну поездку можно было получить комплекс впечатлений от Северокавказских республик. <...> А наша задача - создать условия", - сказала она.

Догузова считает очевидным, что маршрут по Северному Кавказу не может длиться четыре недели, это создаст неудобства для туристов. Поэтому единый брендовый турмаршрут будет состоять из частей, и гости сами будут выстраивать свое путешествие, основываясь на предпочтениях. Ростуризм учтет все предложения и инициативы бизнеса и региональных властей, пояснила она.

Догузова добавила, что разработанный Ростуризмом нормативно-правовой акт, устанавливающий критерии национального брендового турмаршрута, внесен на рассмотрение правительства России.

"У нас в стране сейчас много тысяч маршрутов. Наверное, в подавляющем большинстве о них никто толком и не слышал, потому что эти маршруты не продуманы логистически, не адаптированы под запросы современного туризма. <…> У нас нет задачи плодить эти тысячи маршрутов, которые неэффективны и не пользуются популярностью", - добавила руководитель Ростуризма.