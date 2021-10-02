Креативный кластер с концертной площадкой создадут в курортной зоне Нальчика

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Строительство многофункционального креативного центра с концертной площадкой, мастерскими, гостиницей и фудкортом планируется в курортной зоне Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика, КБР) на месте заброшенной водогрязелечебницы. Проектирование планируется начать в этому году, сказал мэр города Таймураз Ахохов в ходе презентации мастер-плана развития курорта "Нальчик".

"Здесь у нас находится старая водогрязелечебница - заброшенное здание. <...> Разрабатываем концепцию развития, идея заключается в том, чтобы создать там креативный кластер. Создать некий многофункциональный центр, где будет гостиница, ресторан, фудкорт, а также мастерские и концертная площадка", - сказал он, отметив, что проектирование центра планируется начать в этом году.

Кроме того, мастер-планом предусмотрено создание на месте старой поликлиники, расположенной рядом со зданием водогрязелечебницы, медицинского центра с отелем. "Уже собственник есть, сейчас разрабатывается проект", - пояснил Ахохов.

Ранее сообщалось, что развитие территории курорта федерального значения "Нальчик" учтет все туристические приоритеты, мастер-план включит в себя четыре кластера.

О курорте "Нальчик"

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.