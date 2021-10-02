Около тысячи тюменцев приняли участие в съемках новогодней комедии на площади 400-летия

ТЮМЕНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Около тысячи тюменцев приняли участие в съемках массовой сцены на площади 400-летия в новогодней комедии "Елки настоящие". О съемочном процессе журналистам рассказал продюсер проекта Антон Богданов.

"Почти все, что требовалось для съемок, нашли в Тюмени. К сожалению, в съемках участвовали меньше горожан, чем ожидалось. В Тюмени проявили желание сняться в фильме примерно 3 тыс. человек, 50% из них не придут, это можно сказать заранее, однако пришло еще меньше. Пришло около тысячи человек", - сказал Богданов.

На съемках горожане выстроились в большую елочную игрушку. Важным условием участия в съемках было наличие у каждого тюменца следующей атрибутики: зимней одежды, бенгальских огней или мишуры.

На площади 400-летия города для съемок осенью была установлена украшенная елка и насыпан искусственный снег.

Съемки продолжения комедии "Елки" начались в различных регионах России после двухлетнего перерыва. Восьмую часть популярного фильма снимали также в Перми, Уфе и Саранске. Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов в новой части кинофраншизы осуществляет только общее художественное руководство проектом. В прокат восьмая часть фильма выйдет 16 декабря.