Аргентинский производитель "Спутника V" уверен в скором одобрении вакцины ВОЗ

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 октября. /ТАСС/. Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас в субботу выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие два месяца.

"По информации, которой мы располагаем, неизбежно, что ее одобрят в ближайший месяц или два максимум", - приводит его слова агентство Telam.

Фигейрас выразил уверенность, что задержка связана с "административными вопросами", а эффективность и безопасность вакцины под вопрос не ставятся. "Это такая хорошая, такая эффективная и такая безопасная вакцина, что ее поставляют практически половине мира", - сказал он.

Как сообщил Фигейрас, в ближайшие дни Richmond достигнет отметку в 10 млн произведенных доз "Спутника V", из них почти 5 млн уже были переданы министерству здравоохранения страны для распределения по регионам.

Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.