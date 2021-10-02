Многофункциональный комплекс с бизнес-парком планируется построить в Нальчике в 2022 году

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Основные работы по созданию многофункционального комплекса площадью более 10 тыс. кв. м в центре столицы Кабардино-Балкарии, городе-курорте Нальчике планируется завершить к концу следующего года. Об этом сообщили ТАСС в компании ООО "Проспект", занимающейся возведением объекта.

"По проекту в многофункциональный комплекс "SUTRA" войдут 57 номеров, конференц-зал, три ресторана, коворкинг-центр и бизнес-парк. К концу следующего года мы планируем построить здание, сделать фасад, чтобы к столетию республики ввести в эксплуатацию здание. Может, не в полной мере, но основные работы будут завершены", - рассказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время активно ведутся строительные работы.

Объект расположится в центре города на месте зданий бывшего Республиканского полиграфического комбината.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется на лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.