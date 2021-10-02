ФАР предложила готовить инструкторов-проводников на Эльбрус по своим программам

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Федерация альпинизма России (ФАР) предлагает готовить инструкторов-проводников на Эльбрус по программам ассоциации, имеющим международную сертификацию, что позволит обеспечить безопасность восхождений, сообщил ТАСС в субботу президент организации Алексей Слотюк.

"2 октября в альпинистской базе "Безенги" в Черекском районе Кабардино-Балкарии проходит ежегодная отчетная конференция ФАР, одним из вопросов обсуждения стало обеспечение безопасности восхождения на Эльбрус. Мы подготовили свои предложения: для обеспечения безопасной работы инструкторов-проводников по альпинизму и горному туризму необходимо их готовить по методикам и программам ФАР, имеющим международную сертификацию с 2013 года", - рассказал Слотюк.

Участниками конференции стали представители 36 регионов России, которые, в числе других, обсудили вопросы классификации горных маршрутов, новые перспективы проведения Центральной школы инструкторов, календарь мероприятий на 2022 год и другие.

Ранее впервые в России были разработаны профессиональные стандарты для инструкторов-проводников. Эксперт отметил, что также необходимо разработать единый стандарт для инструкторов-проводников для обеспечения безопасности туристов, альпинистов и всех любителей отдыха в горах.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения. Двадцать восьмого сентября Нальчикский городской суд арестовал на один месяц и 28 суток Дениса Алимова, организатора этого восхождения на Эльбрус.