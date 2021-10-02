В Крыму создадут комплекс по очистке кислотонакопителя, который привел к экопроблемам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Комплекс по очистке кислотонакопителя, который привел к экологическим проблемам, планируется создать на севере Крыма. Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года возле расположенного на севере Крыма Армянска произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего в городе был введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной произошедшего стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Титановые инвестиции", что связывалось с дефицитом воды на севере Крыма из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной. Второй на предприятии выброс сернистого ангидрида произошел в августе 2020 года.

"Мероприятия сейчас проводятся по проектированию комплекса, который должен быть построен на берегу кислотонакопителя по извлечению полезных веществ. Это, соответственно, будет способствовать и очистке от технических элементов. Там с 1973 года происходило накопление, там, по-моему, вся "Таблица Менделеева" <…> Есть сегодня технологии, позволяющие извлечь материалы, которые в дальнейшем можно использовать, продать для любых технологических процессов", - сказал Аксенов.

Глава республики пояснил, что власти региона надеются не допустить повторения ситуации с кислотонакопителем на севере Крыма. По его словам, собственники предприятия находятся за границей, но с ними регулярно ведутся переговоры.

"Надеемся, что сможем не допустить, во-первых, того, чтобы подобная ситуация повторилась, которая была в 2018 году. Ну и все-таки очистили этот регион, поскольку там села, которые находятся близко к кислотонакопителю. Я побывал во всех населенных пунктах, там ситуация такая: вода очень жесткая, растительности почти нет. То есть химия там убила все, там, понятно, ни рыбы, ни лягушек - ничего там близко быть не может. Почти ничего не живет", - отметил Аксенов.

Он также добавил, что обсуждение ситуации по созданию комплекса по очистке кислотонакопителя планируется провести 25 октября.