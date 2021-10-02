На курорте "Нальчик" планируется увеличение номерного фонда почти вдвое

НАЛЬЧИК, 2 октября./ТАСС/. Номерной фонд города-курорта Нальчик планируется увеличить почти вдвое в течение пяти лет за счет строительства новых санаториев и гостиниц, сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая находится в командировке в Кабардино-Балкарской Республике.

"Мне кажется, если за пять лет в два раза увеличить реально качественно номерной фонд, то это более чем достаточно. Пытаться в три или четыре раза не нужно, специалисты должны все правильно смоделировать", - сказала Догузова.

По словам мэра Нальчика Таймураза Ахохова, по представленному мастер-плану планируется строительство и реконструкция 14 санаторно-курортных комплексов общей площадью 105,1 тыс. кв. метров и емкостью в 2 507 мест, также гостиниц и отелей площадью 71,5 тыс. мест и номерным фондом 1 988 мест. Общая вместимость санаторно-курортного комплекса на территории курорта составит 7 977 мест, порядка 4,5 тыс. из них - новые.

"В итоге осуществления этой программы добавляется 92 тыс. кв. метров, у нас значительно увеличивается площадь под спальные корпуса - от 164 до 232 тыс. Культурно-массовые площади у нас увеличиваются практически в два раза", - добавил Ахохов.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется на лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани. В 2020 году, несмотря на ограничения, республику посетили 540 тыс. человек, большинство из которых предпочли отдых в Приэльбрусье.