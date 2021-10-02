В центре Нальчика планируют реставрировать построенное в 1936 году здание турбазы

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Реставрацию возведенного в 1936 году исторического здания турбазы "Нальчик" в центре города планируется провести при строительстве гостиничного комплекса площадью более 10 тыс. кв. м. Об этом рассказала генеральный директор группы компаний "Сады Эльбруса", куда входит ООО "Турбаза "Нальчик" Ляна Арипшева в ходе презентации проекта.

"В историческом здании, расположенном в центре Нальчика возле популярного у туристов и местных жителей парка "Атажукинский сад", мы планируем создать гостиничный комплекс. В здании турбазы будет бутик-отель на 12 номеров, во дворе построим еще одно здание на 128 номеров. Здание турбазы имеет историческую ценность, оно было построено в 1936 году, во время войны здесь был военный госпиталь, после чего здесь была организована турбаза "Нальчик". Поэтому в первую очередь мы планируем реставрировать здание, чтобы сохранить знакомый нескольким поколениям жителей республики первоначальный облик здания", - рассказала Арипшева.

Она отметила, что в гостиничном комплексе расположится ресторан, спа, фитнес-зал, бассейн. Общая площадь комплекса составит более 10 тыс. кв. м. "Сейчас заключаем проектный договор с крупной гостиничной сетью. На выполнение всех работ уйдет не более 24 месяцев при поддержке со стороны главы республики и Ростуризма ", - заключила она.