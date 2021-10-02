Протяженность трасс на горнолыжном курорте "Эльбрус" планируется увеличить на 5 км

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Протяженность горнолыжных трасс на курорте "Эльбрус" планируют увеличить в течение пяти лет по меньшей мере на 5 км. Об этом сообщила журналистам находящаяся с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"На Эльбрусе уже сейчас работает порядка 15 км горнолыжных трасс, в перспективе пяти лет планируется увеличить еще минимум на 5 км. Конечно, [необходимо развитие инфраструктуры, открытие новых современных гостиниц под международными и федеральными брендами", - сказала она.

При этом глава Ростуризма отметила, что нехватка современного номерного фонда является главной проблемой всего Северного Кавказа.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Канатная дорога начала работать здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.