Задержанного журналиста Можейко будут защищать два адвоката

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Журналиста Геннадия Можейко, находящегося в изоляторе в Минске, будут защищать два адвоката, юристам еще не удалось встретиться с ним. Об этом ТАСС сообщил главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

"В Белоруссии для защиты Можейко уже наняты два адвоката. Пока им не удалось встретиться с ним. Рассчитываем, что уже в воскресенье защита сможет получить подробности дела", - сказал он.

Сунгоркин обратил внимание на то, что редакция "Комсомольской правды" по-прежнему не располагает официальной информацией о случившемся. "У нас до сих пор нет официальной информации. Мы все знаем от его родителей. По их информации, он уехал в Москву [из Белоруссии], успел с ними пообщаться, после чего неожиданно исчез. Конкретной информации, где именно он был задержан, нет. Он был в Москве, исчез и вдруг оказался в Минске", - сказал собеседник ТАСС.

Задержание журналиста

Как сообщалось, журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом в субботу сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с корр. ТАСС сообщил, что Союз уже связался с коллегами в Белоруссии, а также с посольством РФ в Белоруссии для выяснения деталей произошедшего. Соловьев также напомнил, что Можейко является автором статьи о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. По его словам, в статье Можейко речь шла о воспоминаниях одноклассницы о Зельцере.

Комитет госбезопасности Белоруссии ранее сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.

После выхода материала Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Согласно комментарию ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". В свою очередь в Кремле выразили категорическое несогласие с таким решением белорусских властей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные действия "идут в нарушение принципа свободы СМИ".