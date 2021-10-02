В Адыгее разработали для школьников новое меню горячего питания с учетом их предпочтений

МАЙКОП, 2 октября. /ТАСС/. Новое меню для школьных столовых Адыгеи разработано с учетом пожеланий детей, оно разослано организаторам питания, сообщила ТАСС в субботу заместитель министра образования и науки республики Сусанна Паранук.

"Новое меню горячего питания мы разработали с учетом вкусовых предпочтений школьников, выявленных в ходе анкетирования - как самих детей, так и их родителей. Предыдущее меню соответствовало всем нормам питания, но не пользовалось популярностью. Скучные каши теперь будут подаваться один раз в неделю, ребятам будут готовить их любимые блюда - котлеты с макаронами, жареную рыбу с пюре, творожную запеканку, сырники", - сказала она.

Новое меню разработано Министерством образования и науки Адыгеи совместно с управлением Роспотребнадзора по региону, Центром гигиены республики и Майкопским государственным технологическим университетом под руководством вице-премьера Адыгеи Натальи Широковой.

По словам замминистра образования и науки, меню разослано в муниципалитеты руководителям управления образования и организаторам питания. Однако в разных районах перейдут на него в разное время из-за закупки продуктов.

"Мы создадим чат в телеграм-канале, чтобы проанализировать, насколько дети будут довольны меню. Сканируя QR-коды на блюдах в столовых, ребята смогут высказывать замечания и вносить предложения. Эксперимент проведем сначала в одной из школ Майкопа", - пояснила собеседница агентства, добавив, что при удачном завершении эксперимента с QR-кодами практика будет распространена на все школы региона.

В новом учебном году детские сады и школы России могут организовывать питание с учетом медицинских показателей здоровья детей. При составлении меню должны учитываться имеющиеся у ребенка проблемы со здоровьем - пищевая аллергия или сахарный диабет. С такой инициативой ранее выступила бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова. Роспотребнадзор уже принял новые правила, а Минздрав РФ и Минпросвещения России начали вести федеральный статистический учет детей, нуждающихся в специальном лечебно-профилактическом питании.