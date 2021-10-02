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Пандемия COVID-19

Умер оператор-постановщик "Голубых огоньков" Эрик Малинин

Он умер из-за коронавируса в возрасте 77 лет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО "Первый канал" Эрик Малинин умер от коронавируса в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Первый канал.

"Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом", - сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале.

Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве. В 1966 году пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Был оператором-постановщиком и режиссером большого количества программ "Утренняя почта", "Голубой огонек", циклов симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей, видеоклипов, рекламных роликов. Оператор-постановщик первого в РФ HDTV-фильма Moscow Melody.

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