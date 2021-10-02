В День города в Грозном состоится фонтанное шоу, открытие торгового центра и салют

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. День города в Грозном отметят праздничными программами и концертами, открытием крупнейшего на юге России торгово-развлекательного центра, фейерверками. Об этом ТАСС сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

"В рамках празднования на центральной площади города планируется проведение концерта, а также воссоздание этнографического комплекса, стилизованного под древний чеченский аул. Перед столичной мэрией будет организована выставка инвестиционных площадок, работ искусственного интеллекта и робототехники. Состоится ряд физкультурно-спортивных мероприятий. Торжественное открытие Дня города планируется провести у стелы "Город воинской славы", - отметил собеседник агентства.

По его словам, также в этот день свои двери для посетителей откроет крупнейший торгово-развлекательный центр на юге России - "Грозный молл", а на территории Грозненского моря будет организовано масштабное фонтанное шоу.

"Будет организована территория диалога для любителей книг - в сквере им. Петра Захарова состоится большой книжный фестиваль "Захаров и Грозный". Не оставит равнодушным посетителей и фестиваль "Город детства", который пройдет в сквере перед Департаментом культуры мэрии. В завершение праздничного дня состоится вечерний концерт, после чего небо над городом озарится залпами торжественного фейерверка", - сообщил мэр.

О Грозном

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

Столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-сити".