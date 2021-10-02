Многотысячная манифестация против санитарных ограничений прошла в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 2 октября. /ТАСС/. Многотысячная акция протеста против санитарных ограничений, введенных румынскими властями из-за пандемии нового коронавируса, прошла в субботу в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres .

Акция протеста началась одновременно в двух местах: митинг на Университетской площади организовал парламентский Альянс за объединение румын, а демонстрацию на Площади победы созвал ряд неправительственных ассоциаций - "Законная оборона", "Путь народа" и "Состояние свободы". Затем манифестанты с Университетской площади двинулись к Площади победы, блокировав движение автотранспорта на центральных бульварах столицы. После объединения двух групп протестующих на Площади победы перед окруженной жандармами штаб-квартирой правительства количество манифестантов, по данным СМИ, превысило 10 тыс. человек.

Участники акции протеста из различных уездов с национальными трехцветными флагами, транспарантами и вувузелами скандировали лозунги "Свобода!", "Долой правительство!", "В отставку!", пели патриотические песни. Среди них было много молодых людей без масок, которые не соблюдали социальную дистанцию. Некоторые манифестанты были в национальных костюмах, с иконами и крестами.

Затем часть манифестантов отправилась к резиденции президента Румынии Клауса Йоханниса, дворцу Котрочень, где они скандировали антиправительственные и антипрезидентские лозунги.

Протесты против вакцинации и зеленых сертификатов прошли также в Клуже-Напоке, Яссах и Крайове.

В субботу в Румынии были опубликованы очередные рекордные цифры заболеваемости и смертности от COVID-19. Так, по данным группы стратегических коммуникаций, созданной в стране для мониторинга распространения инфекции, за прошедшие сутки в стране впервые было зарегистрировано более 12 тыс. (12 590) инфицированных и 184 умерших. Всего с начала пандемии в Румынии заболели 1 257 145 человек, из них 1 127 564 выздоровели, 37 394 умерли.