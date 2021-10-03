Юбилей отмечает президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в воскресенье, 3 октября, отмечает свое 75-летие. Этот день он планирует провести в кругу семьи и друзей, рассказал Сагалаев в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Юбилей буду праздновать, как и всегда, в кругу семьи и друзей. В связи с коронавирусом их будет не так много, как мне хотелось бы. Но мне все позвонят, и не думаю, что у меня будет хотя бы минута свободного времени. И я этому рад, каждому из них. Так и пройдет мой день рождения", - сказал Сагалаев.

Теплые слова поздравления легенде советской и российской журналистики в этот день передал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. "Эдуард Михайлович - человек, на которого без преувеличения стоит равняться всем, кто верен профессии. Без него невозможно представить многие ключевые передачи переломного времени, - отметил он. - Человек невероятной творческой энергии, генератор идей и талантливый организатор, Сагалаев создал яркие, знаковые проекты, каждый из которых - новое слово в своей области. Сегодня его богатый опыт играет важную роль в защите интересов профессионального сообщества. Возглавляемая им Национальная ассоциация телерадиовещателей вносит весомый вклад в формирование единого информационного пространства России, объединяя ведущие цифровые медиа нашей страны".

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в свою очередь, отметил, что с приходом Сагалаева аналитическое телевидение в России обрело новые качества. "Ну а потом, в новое время, он оказался на гребне создания российского телевидения, и его работа в ВГТРК была, конечно, в высшей степени важной. Он работал в самое острое время, которое только можно было себе представить. Очень интересное для телевизионщика, очень трудное для любого руководителя", - подчеркнул он.

По словам Швыдкого, с Сагалаевым всегда интересно общаться, потому что он философ не только телевидения, но и жизни. "Вообще он человек удивительный - необычайно творческий, глубокий, яркий. И, конечно, в праздничный день хочется пожелать ему прежде всего здоровья. Здоровья и творческого долголетия", - пожелал он.

Человек, который придумал современное российское телевидение

Глубокую признательность Эдуарду Сагалаеву выразил и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он отметил, что нынешний президент Национальной ассоциации телерадиовещателей воспитал тех людей, которые сейчас делают телевидение, руководят многими телевизионными каналами и не только, в их числе и сам Соловьев.

"Эдуард Михайлович, наверно, тот человек, который придумал современное российское телевидение. Когда я пришел в 1990-м году в Главную редакцию информации Центрального телевидения, Сагалаев как раз был главным редактором информационной редакции. Можно сказать, что я тоже неким образом вышел из-под крыла Эдуарда Михайловича. Потому что он взял меня в программу "Время" сразу после университета, после факультета журналистики. И, конечно, я благодарен Эдуарду Михайловичу, что на 12-м съезде Союза журналистов России, на котором я имел честь быть выбранным, он приехал и произнес пламенную речь в мою поддержку", - рассказал Соловьев.

Российский телевизионный журналист Кира Прошутинская также с теплом вспоминает годы совместной работы с Сагалаевым. "В нем не было и нет менторства, зато есть истинный демократизм. Он умеет слышать и слушать. Он всегда умел разглядеть журналистов и тех, кто потом появился на экране. Однако иногда он бывал и жесток в своих оценках. Как-то сказал мне, что беда в том, что он видит творческий потолок человека, и если видит, то разочаровывается. И мы всегда ужасно боялись, что он у нас увидит потолок. Потому что очень важна была всегда его оценка", - сказала Прошутинская.

"Своей искренностью в эфире он подкупал и зрителей, и участников. И, что важно, в дружбе он всегда очень верный человек. Вот, у большого нашего человека, неординарного, юбилей. И достаточно серьезный. Желаю ему никогда не терять интереса ни к жизни, ни к работе, ни к людям. И, конечно, здоровья. Эдик, с днем рождения!" - заключила она.

О Сагалаеве

Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде (Узбекская ССР, ныне Республика Узбекистан). Его профессиональная деятельность ведет отсчет с 1967 года и продолжается сейчас. Заслуженный журналист РФ (2018). Эдуард Сагалаев награжден орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2006). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1978 года (за сценарий цикла документальных телефильмов "Наша биография"), премии правительства РФ в области средств массовой информации 2015 года (за персональный вклад в развитие отечественного телевидения). В 2002 году получил специальный приз ТЭФИ.