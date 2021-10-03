Эксперт: распознать ковид или грипп при легком течении "на глаз" невозможно

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание, при этом грипп при легкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при легких формах и его дифференцировать на глазок невозможно", - рассказал эксперт.

При этом и ковид, и грипп - вирусные заболевания, при которых крайне важно своевременно начать лечение, добавил Горелов. "Применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения и то, какой будет исход. Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение", - сказал он.

Говоря о мерах профилактики, Горелов отметил, что независимо от того, перенес ли человек ковид или привился, необходимо продолжать носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, не забывать о гигиене рук. "Если чувствуете себя плохо, не надо геройствовать и отправляться на работу или в школу. Оставайтесь дома, чтобы не заражать окружающих, и вызывайте врача", - посоветовал эксперт.