Вильфанд заявил, что в ближайшие дни европейскую часть РФ ожидают погодные аномалии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Европейскую часть России ожидают погодные аномалии в ближайшие дни из-за мощного антициклона.

Северные регионы, Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию ожидает теплая погода с температурой выше климатической нормы, а регионы Урала и юга западной Сибири, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области - аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15-21 градус, в Ленинградской области - 12-13 градусов, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии - 8-12 градусов, в Новгородской, Псковской областях - 11-16 градусов. Это просто замечательная погода", - сказал он.

По словам Вильфанда, регионы Урала и юга Западной Сибири, напротив, оказались в холодной части антициклона, потому там в ближайшие дни ожидается холодная погода с отклонениями от климатической нормы.

"На востоке и юге европейской России ситуация другая, так как по восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы. Это приводит к тому, что на Урале температура будет ниже нормы: в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. Будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днем. Очень холодно будет и на юге Западной Сибири", - сообщил метеоролог.

Так, в Свердловской области температура будет 1-6 градусов мороза ночью, днем - около 5 градусов тепла, в Челябинской области - 7 градусов мороза ночью, днем - 5-8 градусов тепла, в Омской, Томской, Новосибирской областях - 1-4 градусов мороза ночью, днем - около 5 градусов тепла.