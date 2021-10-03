NYT: новые мутации коронавируса могут лучше передаваться по воздуху

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на нерецензированное исследование американских ученых из Национального института здоровья США (NIH).

Исследователи проверили альфа-штамм и изначальную версию коронавируса, использовав хомяков в качестве подопытных и помещая их в трубы разной длины. Согласно изысканиям ученых, альфа-штамм показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния, из чего исследователи сделали вывод, что для заражения им необходима меньшая доза нежели чем в случае с первоначальным вариантом ковида.

Ученые не были удивлены подобными результатами. "Это модификация вируса для более эффективной передачи, что мы, думаю, так или иначе ожидали", - приводит издание слова одного из авторов исследования Винсента Мюнстера, который добавил, что сделанное открытие "не является сценарием армагеддона".

В свою очередь вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института полагает, что основной на сегодня дельта-штамм может распространяться еще лучше нежели чем альфа-вариант. "Это [исследование] по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с дельтой данный фактор был бы еще выше", - сказала она.

При этом у ученых нет четкого понимания алгоритмов распространения коронавируса. "У нас по-настоящему нет понимания почему одни люди становятся супер-распространителями, а другие - нет", - сказала доктор Сиима Лакдавала из Питтсбургского университета, добавив, что при сравнении показателей заразности у разных людей наблюдается неоднородность.

В свете данного исследования, как отмечает издание, ученые считают необходимым носить в людных местах маски с более высоким уровнем защиты и плотным прилеганием к дыхательным органам даже для тех, кто прошел вакцинацию.