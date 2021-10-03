ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман готовятся к приходу тропического циклона "Шахин"

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Тропический циклон "Шахин" обрушится в ближайшие часы на ряд арабских государств Аравийского полуострова. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, наибольшему удару стихии подвергнется Оман, непогода затронет также Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Накануне экстренные службы Омана призвали жителей регионов, где ожидаются наиболее серьезные последствия, покинуть дома и перебраться в специально подготовленные правительством убежища. Воскресенье и понедельник в султанате официально объявлены нерабочими днями в государственном и частном секторах. Власти предупредили о грозящих паводком и подтоплениями проливных дождях, а также порывистом ветре, рекомендовав жителям страны воздерживаться от нахождения в низменностях и на побережье, где высота волн в море уже достигает 12 метров. По данным метеорологических служб, эпицентр бури в настоящее время находится в 130 км от столичной провинции Маскат.

В ОАЭ, как ожидается, циклон больше всего затронет южные и восточные регионы. Власти также выдали ряд предупреждений, информировав о том, что опасная ситуация сохраниться с 3 по 5 октября, призвав не пользоваться пляжами, выходить в море и избегать низин. В настоящее время рассматривается возможность перевода на время непогоды всех учебных заведений на дистанционное обучение.

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии предупредил о вероятности выпадения обильных осадков в понедельник, уточнив при этом, что прямого воздействия на королевство "Шахин" иметь не будет.

Циклон начал формироваться в последние дни недалеко от индийского побережья в северной акватории Аравийского моря и набрал силу, достигнув входа в Персидский залив. Данное погодное явление впервые фиксируется в этом регионе за всю историю метеонаблюдений. Скорость ветра в его центре достигает 150 км/ч. Циклон также затронул и территорию Ирана, где, как сообщалось, уже есть пострадавшие и пропавшие без вести.