Административный центр Хайнаня в 2021 году лидирует в Китае по качеству воздуха

ХАЙКОУ /Китай/, 3 октября. /ТАСС/. Показатели качества воздуха в административном центре Хайнаня городе Хайкоу в январе - августе оказались самыми высокими среди 168 крупнейших городов КНР. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао" со ссылкой на министерство охраны окружающей среды страны.

По его оценке, вторую строчку в национальном рейтинге занимает город Лхаса (Тибетский автономный район), за ним следуют Хуаншань (восточная провинция Аньхой), Чжоушань и Лишуй (Чжэцзян, восток Китая). Согласно официальным данным, в августе в Хайкоу не было зафиксировано ни одного дня с загрязнением атмосферы, которое бы превысило установленные в стране нормы.

Так, содержание в воздухе оксида серы в среднем за месяц составило всего 4 мкг/куб. метр, оксида азота - 9 мкг/ куб. м, взвешенных частиц PM10 и PM2.5 - 19 мкг и 8 мкг на куб. метр соответственно. Показатели оказались во много раз ниже максимально допустимого в КНР уровня загрязнения.

Как уточнили местные власти, в текущем году сохранению высокого качества воздуха в Хайкоу способствовали такие меры, как экологический мониторинг строительных объектов, усиление контроля за внедорожной подвижной техникой, оптимизация системы по сбору, хранению и транспортировке соломы, повышение стандартов работы в местах добычи полезных ископаемых. Кроме того, успешно решались вопросы, связанные с уменьшением автомобильных выхлопов, снижением уровня задымленности, которое вызывают заведения общепита и прочие объекты, оборудованными печами. Более тщательно стала осуществляться и регулярная уборка улиц.

В последние годы самая южная китайская провинция демонстрирует успехи в области экологии, а также в восстановлении численности обитателей дикой природы. Так, популяция обитающих на острове редких хайнаньских гиббонов в текущем году увеличилась на 6%, до 35 особей. Правительство прилагает активные усилия для расширения площади прибрежных мангровых зарослей, где гнездятся экзотические птицы и водится много мелких млекопитающих. Ожидается, что в ближайшем будущем Хайнань добьется еще более значительного прогресса по защите окружающей среды и укрепит свой статус как один из самых экологичных регионов КНР.