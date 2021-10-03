Вильфанд заявил, что на курортах России завершился бархатный сезон

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Море на курортах Краснодарского края и Крыма остыло до 16-21 градуса тепла. Бархатный сезон можно считать завершившимся, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся. Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Феодосии, Евпатории - 17 градусов, в Геленджике - 18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе - 19 градусов, в Сочи - 21 градус. Долго в море уже находиться сложно, конечно ", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура воздуха днем на курортах Краснодарского края и Крыма еще комфортная - до 17-19 градусов тепла.