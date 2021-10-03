Эксперт рассказал, когда может появиться потеря обоняния при ковиде

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Потеря обоняния не является основным симптомом новой коронавирусной инфекции, она может появиться и на 10 день заболевания. При этом, при штамме "дельта" число пациентов, у которых обоняние вовсе не пропадает, увеличилось, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида - потеря обоняния. Он появляется лишь на 10 день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше. А если говорить о штаммах "дельта" и "дельта плюс", то количество пациентов, у которых не наблюдается этот симптом, пропорционально увеличилось в сравнении с уханьским вариантом вируса. На штаммах 2020 года число таких случаев достигало 20%, сейчас, возможно, их еще больше", - сказал он.

Эксперт также добавил, что по первым признакам заболевания дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно. "В текущей ситуации, учитывая риски, при первых же симптомах я рекомендую пациентам проводить ПЦР-диагностику. Это единственный точный метод, который позволяет определить, заражен ли человек COVID-19. Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, - очень неосторожное решение во время пандемии. Сейчас мы видим, что пациенты болеют ковидом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее", - предупредил Исаев.