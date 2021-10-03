Штормовое предупреждение из-за волн до 10 м объявлено в Тихом океане и Беринговом море

ТАСС, 3 октября. Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и Беринговом море, где в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до 10 метров, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября 2021 года в акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Так, в первой половине ночи 4 октября в акватории Тихого океана и Берингова моря в Алеутском муниципальном округе ожидаются волны высотой 8-10 метров. Явление сохранится до конца суток 4 октября.