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Штормовое предупреждение из-за волн до 10 м объявлено в Тихом океане и Беринговом море

Явление сохранится до конца суток 4 октября

ТАСС, 3 октября. Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и Беринговом море, где в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до 10 метров, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября 2021 года в акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Так, в первой половине ночи 4 октября в акватории Тихого океана и Берингова моря в Алеутском муниципальном округе ожидаются волны высотой 8-10 метров. Явление сохранится до конца суток 4 октября.

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Камчатский край
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