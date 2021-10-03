С начала года ОМОН изъял более 200 тыс. боеприпасов и обезвредил сотни опасных предметов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бойцы ОМОН Росгвардии изъяли с начала года более 200 тыс. боеприпасов, а также обезвредили сотни взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Росгвардии.

"Только с начала 2021 года в ходе выполнения различных задач сотрудники ОМОН передали в органы внутренних дел свыше 7,5 тыс. лиц, подозреваемых в совершении преступлений, изъяли более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 200 тыс. боеприпасов, порядка 1,5 тыс. кг взрывчатых веществ, около 200 кг наркотических средств. Сотрудниками инженерно-технический подразделений ОМОН Росгвардии обезврежены сотни взрывоопасных предметов, в том числе боеприпасов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что за проявленные мужество и героизм 31 сотрудник ОМОН удостоен высокого звания Героя России, 26 из них посмертно.

3 октября 1988 года были сформированы подразделения ОМОН. В пресс-службе Росгвардии отметили, что с профессиональным праздником личный состав поздравил глава ведомства Виктор Золотов, пожелав сотрудникам и ветеранам ОМОН новых профессиональных достижений, а также успехов в службе.