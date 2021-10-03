Собянин рассказал о проектировании 20 гостиниц в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 20 гостиниц находятся в стадии проектирования в Москве, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Пандемия проходит, а жизнь продолжается. Если мы сейчас замрем и ничего делать не будем, то у нас и перспективы никакой не будет. За эти годы мы, по сути дела, на треть обновили звездный гостиничный фонд. На треть - за всю историю Москвы <...>. Еще порядка 20 гостиниц находятся в проектировании", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, помимо гостиниц, в которых останавливаются туристы, также не менее важна городская инфраструктура, в том числе объекты благоустройства, парки и фестивали. "Конечно, в первую очередь мы это делаем для москвичей. Но если москвичам нравится, нравится и туристам", - отметил мэр.

Ранее Собянин сообщал, что около 13,4 млн туристов и экскурсантов побывали в Москве в первом полугодии 2021 года.

Начиная с 2011 года, в столице построили 63 отеля на 11,3 тыс. номеров. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь гостиниц. С 2022 по 2024 год планируется построить 15 гостиниц на 2 367 номеров.