Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 54 тыс.

ТАСС, 3 октября. Более 260 человек в Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки, что является рекордным показателем с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 54 тыс., сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

"[За сутки] 268 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего на 3 октября зарегистрировано 54 243 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 43,7 тыс. человек, из них 332 человека за последние сутки. Также 6,6 тыс. пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести и 530 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,1 тыс. человек, из них 25 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 398,5 тыс. человек, двумя - 327,2 тыс. человек. Еще 45 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, привились 43% от числа лиц, подлежащих вакцинации.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий будет возможно только при наличии у всех посетителей справки о вакцинации.