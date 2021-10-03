В Пекине 31 октября пройдет марафон, отмененный в 2020 году из-за пандемии

ПЕКИН, 3 октября. /ТАСС/. Организаторы Пекинского марафона приняли решение о проведении 31 октября ежегодного массового забега, который был отменен в прошлом году из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье агентство " Синьхуа ".

По его данным, соревнование начнется в 07:30 утра по местному времени (02:30 мск) на центральной площади Тяньаньмэнь. В марафоне планируют принять участие около 30 тыс. человек. Финиш будет находиться в районе Олимпийского лесопарка.

Мероприятие продлится примерно шесть часов, на него допускаются только граждане КНР с пекинской пропиской в возрасте старше 20 лет. Желающие принять участие в состязании не должны в течение 21 дня до его начала выезжать за пределы Пекина, требуется также, чтобы они ежедневно в режиме онлайн обновляли статус своего здоровья. Среди прочих требований - наличие вакцинации от ковида и ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до начала забега.

Ожидается, что в нем примут участие лучшие китайские бегуны.

Пекинский марафон - международное соревнование, которое проводится в столице КНР ежегодно с 1981 года. В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире оно было отменено.