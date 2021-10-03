На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан с мишками по просьбам жителей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Фонтан с мишками, установленный в 1957 году в Алексеевском районе Москвы, восстановили по просьбам жителей. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"Любимый местными жителями фонтан с мишками был установлен в 1957 году во дворе домов №21-25 на ул. Бориса Галушкина в Алексеевском районе СВАО. В этом году дворовую территорию благоустроили. Учли особенности планировки и пожелания жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках восстановительных работ в фонтане заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу и отреставрировали скульптуру мишек. Кроме этого, во дворе восстановили сцену-амфитеатр, оборудовали детскую и спортивную площадки, установили столы для пинг-понга, велопарковки, сделали зону для настольных игр, а также обновили дорожно-тропиночную сеть.

"Сделали площадку со скамейками для тихого отдыха, установили садовые качели. Дополнительно высадили сотни кустарников и десятки деревьев, разбили цветники из многолетников, установили фонари", - дополнятся в публикации.