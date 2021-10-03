Площадь лесовосстановления в Югре в 2021 году увеличится более чем в семь раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют увеличить площадь искусственного лесовосстановления в 2021 году в 7,3 раза, до почти 25 тыс. га. Всего планируется высадить не менее 100 млн саженцев, сообщили ТАСС в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

"В текущем году на землях лесного фонда автономного округа планируется провести искусственное лесовосстановление на площади 24 929,73 га и высадить не менее 100 млн сеянцев и саженцев древесных пород. Основной объем придется на предприятия топливно-энергетического комплекса в рамках исполнения компенсационного лесовосстановления - 23 610 га (94,4 млн штук)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2020 году в ХМАО в результате лесовосстановления высадили 13,6 млн саженцев на площади 3 401,3 га. Он отметил, что в мероприятиях по высадке леса активное участие принимают жители Югры, представители предприятий и органов власти. "В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2020 году на проведение мероприятий, направленных на увеличение площади лесовосстановления в автономном округе, из федерального бюджета выделили 34,5 млн рублей. В текущем году выделено 20,4 млн рублей", - пояснил собеседник агентства.

Всего в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2021 году на реализацию предусмотренных мероприятий выделили 31,12 млн рублей за счет средств субвенций из федерального бюджета, в том числе на увеличение площади лесовосстановления - 8,1 млн рублей. Главная цель проекта "Сохранение лесов" - обеспечение стопроцентного восстановления лесов на выбывающих площадях.