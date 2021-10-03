Российский робот провел первые лекции в Американском общественном колледже

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Робот Promobot V.4 от российского разработчика - резидента "Сколково" провел первые лекции по сервисной робототехнике в Американском общественном колледже в городе Роуэн-Кабаррус (штат Северная Каролина). Это первый опыт сотрудничества компании с американскими средними специальными образовательными учреждениями, рассказал ТАСС директор по развитию компании-производителя робота "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Для компании "Промобот" это первый опыт сотрудничества со средне-специальными образовательными учреждениями из США. Проект стартовал еще в 2020 году, но из-за пандемии внедрение робота пришлось перенести на неопределенный срок. Ввиду снятия ограничений в штате Северная Каролина руководство учреждения приняло решение возобновить занятия и подключить к ним робота", - рассказал собеседник агентства.

Студенты колледжа смогут изучать программирование, электронику и мехатронику на английском языке. Создатели робота объясняют, что проекты, которые будут разрабатывать студенты, будут поступать напрямую в лабораторию к разработчикам. "Любое удачное решение может появиться в роботе, скажем, в национальном банке Омана (с ним у компании заключен контракт)", - добавил Кивокурцев. Для этого студенты учатся управлять роботом, работают с системой распознавания лиц, сценариями общения людей и роботов, а также взаимодействием человека и машины.

Компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся более чем в 40 странах администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.