Шмелева: учителями высшей категории должны становиться люди за "большой вклад в общество"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Сквозная система учительского роста, при которой педагоги смогут становиться учителями высшей категории не только за победы учащихся на олимпиадах высокого уровня, но и за "большой вклад в общество", может быть внедрена в России. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в воскресенье заявила руководитель фонда "Талант и успех", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

"Мы, конечно, готовы уже сейчас (и я уверена, что мы это сделаем уже в самое ближайшее время) к внедрению сквозной системы учительского роста, когда [не только] учитель, который регулярно готовит победителей высокого уровня олимпиад, но и люди, которые внесли большой вклад в общество, становятся учителем высшей категории", - сказала Шмелева.

"Мы должны делать все, чтобы таланты в школу приходили, а не уходили из нее. Мы должны понимать, что не только люди с педагогическим образованием обладают теми нужными для наших детей талантами и знаниями", - отметила Шмелева. По ее словам, образовательный центр "Сириус" стал площадкой для реализации такой стратегии, когда практические занятия проводят представители индустрии, которые "вдохновляют и позволяют лучше освоить предмет".

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей с выдающимися способностями в сферах искусств, спорта, естественных наук и технического творчества.