Новый сервис для операторов каршеринга заработал на портале мэра Москвы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Столичные операторы каршеринга теперь могут подать заявку на включение их в соответствующий реестр и получить льготные парковочные разрешения на портале мэра и правительства Москвы. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На mos.ru заработал новый сервис для операторов каршеринга. Теперь операторы краткосрочной аренды могут: подать заявку на включение в реестр операторов каршеринга, получить льготные парковочные разрешения для машин каршеринга в электронном виде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис упростит процесс подачи документов для операторов каршеринга и сократит до нуля количество используемой бумаги.